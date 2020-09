Deel kade ingestort in centrum Amsterdam

In de binnenstad van Amsterdam is dinsdagmiddag een deel van een kade ingestort. Op beelden op Twitter is te zien dat een flink stuk in het water is verdwenen. Volgens de gemeente gaat het om de kademuur aan de Grimburgwal. Niemand is gewond geraakt.

De oorzaak is nog onbekend. De politie is ter plekke en neemt maatregelen voordat ze het overdraagt aan de gemeente, aldus een woordvoerder van de gemeente.

In Amsterdam verkeren tientallen kilometers kademuur in slechte staat door jarenlange verwaarlozing. Vooral in de historische binnenstad zijn er veel kwetsbare kades, die vaak meer dan honderd jaar oud zijn en nu veel zwaarder worden belast dan waar ze destijds voor ontworpen zijn. Afgelopen jaren stortten verschillende keren kademuren in of trad er verzakking op. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van in totaal 600 kilometer aan kades en oevers en heeft begin vorig jaar miljoenen uitgetrokken voor het herstel.