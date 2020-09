Moskou noemt sancties tegen Wit-Russen onacceptabel

De drie Baltische landen sluiten hun grenzen voor de dertig Wit-Russen en sluiten meer maatregelen niet uit. Ook de EU werkt aan strafmaatregelen, waaronder de bevriezing van banktegoeden van Wit-Russische functionarissen die betrokken waren bij geweld tegen betogers of fraude bij de herverkiezing van Loekasjenko.

Volgens Lavrov vellen westerse landen daarmee “vonnissen”. “We zijn ervan overtuigd dat het Wit-Russische volk alle mogelijkheden heeft om dit probleem zelf op te lossen” , zei hij tegen een gehoor van studenten.

Tegenmaatregelen

Lavrov richtte zijn kritiek vooral op Litouwen, waar de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja toevlucht heeft gezocht. Hij beschuldigt dat land van “niet echt democratische methoden”. Tichanovskaja heeft haar landgenoten opgeroepen tot een nationale staking op dinsdag.

Loekasjenko dreigde vorige week al met tegenmaatregelen in geval van sancties, zoals een verbod voor Europese landen om doorvoerroutes via zijn land te gebruiken. Hij zei dinsdag volgens staatspersbureau Belta economische druk te gaan uitvoeren door goederentransporten naar Russische in plaats van Baltische havens te laten lopen. De autocratische heerser erkende dat dat winst zal kosten. “Maar we kunnen een deal met de Russen sluiten over tarieven.”

Ministers van de twee buurlanden treffen elkaar woensdag in Moskou. Het Kremlin zei eerder dat Loekasjenko in de komende weken ook naar de Russische hoofdstad afreist, voor een ontmoeting met president Poetin. Die heeft eerder steun van veiligheidstroepen toegezegd aan zijn bondgenoot.