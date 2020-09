Israël heropent grensovergang bij Gazastrook na bestand met Hamas

Israël heeft een belangrijke grensovergang met de Gazastrook heropend. Dat gebeurde nadat een bestand was gesloten met Hamas. Die wapenstilstand kwam tot stand na bemiddeling door Qatar en moet een einde maken aan de wekenlange beschietingen over en weer.

De Israëlische autoriteiten lieten weten dat de cruciale grensovergang Kerem Shalom weer in gebruik is genomen. Die wordt gebruikt voor het vrachtvervoer naar de Palestijnse enclave aan de kust. Israëlische media berichten dat alweer brandstof wordt aangevoerd via die route.

Het was de afgelopen weken erg onrustig in het grensgebied. Palestijnen bestookten Israël vanuit de kustenclave met brandbommen die waren bevestigd aan ballonnen. Ook vuurden ze soms raketten af. Israël sloeg terug door luchtaanvallen uit te voeren op doelen van Hamas, de dominante groep in de Gazastrook.