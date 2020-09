‘Duitse economie gaat snel van coronacrisis herstellen’

De Duitse economie gaat snel van de schok van de coronacrisis herstellen. Dat heeft de Duitse minister van Economische Zaken Peter Altmaier gezegd. Hij verwacht dat het ergste achter de rug is en dat er niet nog eens lockdownmaatregelen hoeven te worden ingesteld zoals in maart en april. Het bruto binnenlands product (bbp) zal volgens Altmaier in 2022 het niveau van voor de crisis moeten hebben bereikt.

De regering in Berlijn gaat voor dit jaar uit van een krimp van 5,8 procent. In april was de verwachting nog dat het bbp met 6,3 procent zou afnemen. “We zijn erin geslaagd de gevolgen van de crisis goed op te vangen”, zei Altmaier in een toelichting op de cijfers.

Volgens de nieuwe verwachting is de klap voor de Duitse economie als gevolg van de coronacrisis ongeveer even groot als de tik die de economie tijdens de financiële crisis in 2009 te verwerken kreeg. Toen bedroeg de krimp van het bbp 5,7 procent.

Voor 2021 verwacht de Duitse regering nu een groei van de economie van 4,4 procent. Dat is lager dan de eerder verwachtte groei van 5,2 procent.