Wijkagenten steeds meer tijd kwijt aan noodhulp

Wijkagenten in middelgrote steden en op het platteland worden vaak ingezet voor onder meer noodhulp, zoals levensbedreigende situaties na een ernstig ongeval of een gewapende overval. Daardoor hebben ze nauwelijks tijd om te investeren in wijkcontacten en neemt hun kennis van de wijk af. Dit staat in het rapport Lokale handhaving door de politie van de Inspectie Justitie en Veiligheid.