Bedrijvigheid Nederlandse industrie neemt na maanden weer toe

De bedrijvigheid in Nederlandse industrie is afgelopen maand voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis toegenomen. Dat meldde de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi). De voorbije maanden nam de bedrijvigheid telkens af, al werd die afname wel steeds kleiner.

De inkoopmanagersindex van Nevi, die de bedrijvigheid meet, kwam uit op een stand van 52,3. In juli was dat nog 47,9. Een stand onder de 50 duidt op krimp, daarboven is sprake van groei.