ProRail: spoorlopen is een flinke kostenpost en levensgevaarlijk

Ruim een op de drie vertragingen op het spoor (36 procent) wordt veroorzaakt door mensen die, al dan niet bewust, over of langs het spoor lopen. Omdat machinisten dan langzamer moeten gaan rijden of hun trein moeten stilzetten, zijn reizigers te laat op hun bestemming. Ze missen volgens spoorbeheerder ProRail daardoor bijvoorbeeld een vlucht of ze verschijnen te laat op hun werk.