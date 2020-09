Jongeren denken mee aan oplossingen voor de klimaatcrisis

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb), de Jonge Klimaatbeweging, NJR en andere jongerenorganisaties hebben zich verenigd in Denktank-Y. Hun basisboodschap dinsdag zal zijn dat duurzaamheid centraal moet staan bij het economische herstel na de coronacrisis. De virusuitbraak mag er niet toe leiden dat de overstap op schone energie vertraging oploopt, zo vinden ze. Het gesprek is in het Catshuis in Den Haag.

