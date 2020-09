Trump naar door rellen geteisterd Kenosha

President Trump brengt dinsdag een bezoek aan de door geweld geteisterde stad Kenosha in de noordelijke staat Wisconsin. Hij wil zich in de verkiezingscampagne profileren als de man van orde en recht en bekritiseert Democratische besturen van steden waar het sinds mei onrustig is. Aanleiding voor de geweldsuitbarstingen is het harde politieoptreden tegen zwarte verdachten zoals in mei in Minneapolis en ruim een week geleden in Kenosha.