Omroep Groen wil zendtijd voor de aarde

Onder de slogan ‘Aarde zoekt leden’ wil de nieuwe Omroep Groen een plek bemachtigen in het publieke bestel. De initiatiefnemers willen door meer aandacht te vragen voor de aarde, het klimaat en duurzaamheid een “structurele, maatschappij-brede verandering” teweegbrengen. Dinsdag begint een campagne die ervoor moet zorgen dat Omroep Groen voor 31 december 50.000 leden werft, die nodig zijn om in 2022 zendtijd te krijgen.

Omroep Groen is opgericht door tv-producenten Taco Zimmerman van Tuvalu Media en Carolijn Borgdorff van Moondocs. “Het water stijgt, de temperatuur loopt op en de planeet raakt uitgeput. Als er iets is wat de aarde nu nodig heeft, is het aandacht”, lichten zij de reden achter de nieuwe omroep toe.

Ze willen dat de aarde centraal komt te staan in producties voor tv, radio, podcast, social media en onlinecontent. “Wij zijn de eerste generatie die de directe gevolgen van klimaatverandering meemaakt, maar ook de laatste die er iets aan kan doen. Klimaatverandering is geen milieuprobleem: het is het vraagstuk van onze tijd en vereist een nieuwe manier van denken. Een manier van denken die nog niet vertegenwoordigd is in ons publieke bestel. Omroep Groen gaat dat veranderen.”

De nieuwe omroep krijgt steun van onder anderen schrijver Jan Terlouw, actrice Thekla Reuten, duurzaam ondernemer Maurits Groen, acteur Niek Roozen en Falafval-oprichter Ayuk Bakia, die als ambassadeur aan de slag gaan. “Als mensen gaan begrijpen hoe belangrijk het is voor hun kinderen, voor de toekomst, dat we anders met de natuur omgaan, zullen ze de politiek helpen er het nodige voor te doen”, zegt Jan Terlouw. “Een Omroep Groen kan daarbij heel functioneel zijn.”