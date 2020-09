Georgia moet late briefstemmen na verkiezingen accepteren

De Amerikaanse staat Georgia moet in november briefstemmen accepteren tot en met drie dagen na de presidentsverkiezingen, heeft een federale rechter bepaald. De uitspraak is een overwinning voor een groep van Democratisch-gezinde kiesrechtactivisten.

De rechter was het met de klagers eens dat de huidige deadline voor het accepteren van stembiljetten, 19.00 uur plaatselijke tijd op verkiezingsdag 3 november, een belemmering van de verkiezingen inhoudt. Vanwege de corona-epidemie wordt verwacht dat dit jaar veel gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheid om per post stemmen.

Wel stelde de rechter dat de stemmen een poststempel moeten hebben met 3 november als laatste datum. De kiesrechtactivisten wilden dat de deadline voor het accepteren van briefstemmen met een week zou worden opgeschoven.

Ook wilden de activisten dat de staat Georgia expliciet zou aangeven in hoeveel tijd die contact zou opnemen met mensen die een stembiljet hebben aangevraagd maar niet formeel geïdentificeerd kunnen worden. De wet stelt dat dat “direct” moet gebeuren, wat volgens de activisten vaag is. Volgens de rechter leidt de huidige formulering in de wet er echter niet toe dat aanzienlijk minder kiezers een stembiljet kunnen aanvragen.

De activisten vingen ook bot met hun verzoek om de staat te laten betalen voor de verzendkosten van de briefstemmen. Volgens de groep is het moeten kopen van postzegels om te stemmen in de coronacrisis een verboden vorm van belasting.