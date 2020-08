Denise Speelman tot Miss Nederland 2020 gekozen

Denise Speelman is de nieuwe Miss Nederland. De 22-jarige Groningse kreeg van de jury de voorkeur boven de negen andere finalisten tijdens een ceremonie in Hilversum. Speelman kreeg de bekende met kristallen ingelegde kroon van de winnares van vorig jaar, Sharon Pieksma.

“Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar ik ben heel blij”, stamelde de winnares nadat Kim Kötter, de Miss Nederland van 2002, haar naam had genoemd. De strijd ging aan het einde tussen haar en de 20-jarige Sophie Alink, die genoegen moest nemen met een tweede plaats.

Denise Speelman won in 2014 al de titel Miss Noord Nederland en verhuisde daarna naar Amsterdam. Ze hoopt met haar deelname in elk geval de discussie te openen over eetstoornissen. Het model heeft in het verleden zelf te maken gehad met een eetstoornis.

Door haar overwinning mag Speelman Nederland vertegenwoordigen tijdens de Miss Universe-verkiezing. Al sinds de jaren 30 vindt de missverkiezing jaarlijks plaats, destijds werd de winnares Miss Holland genoemd

De jury bestond dit jaar uit onder anderen William Rutten, Monique Westenberg, Albert Verlinde, Viktor Brand en Sharon Pieksma.