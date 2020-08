Hamas: akkoord met Israël over beëindiging escalatie in Gaza

De Palestijnse verzetsbeweging Hamas heeft maandagavond bekendgemaakt met Israël een akkoord te hebben bereikt over beëindiging van de escalatie in Gaza en herstel van de rust. Volgens The Jerusalem Post is de overeenkomst tot stand gekomen door bemiddeling van Qatar.

Israëlische veiligheidsfunctionarissen bevestigden het bericht over een wapenstilstand tegenover Walla! News met als toevoeging dat ze wel zullen zien wat de realiteit van afspraak is.