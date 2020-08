Baltische staten leggen Loekasjenko sancties op

De Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko mag voorlopig Estland, Letland en Litouwen niet in. De reisban treft ook tientallen andere Wit-Russische functionarissen. Zij worden in verband gebracht met geweld tegen betogers of gesjoemel bij de door Loekasjenko gewonnen presidentsverkiezingen van 9 augustus.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Wit-Rusland zei maandag in een reactie dat de maatregelen ‘contraproductief’ zullen zijn. Volgens een woordvoerder is al vaker gebleken dat sancties tegen zijn land niets uithalen. Hij waarschuwde dat Wit-Rusland zich wel genoodzaakt ziet om tegenmaatregelen te nemen.

In Wit-Rusland wordt al weken massaal gedemonstreerd tegen de verkiezingsuitslag. Veel burgers denken dat is gefraudeerd om president Loekasjenko in het zadel te houden. Veiligheidstroepen hebben hard opgetreden tegen betogers die het vertrek eisen van de 66-jarige leider, die al een kwart eeuw aan de macht is.

Internationaal klinkt veel kritiek op het verloop van de verkiezingen en op het geweld tegen demonstranten. De drie kleine EU-landen leggen nu reisbeperkingen op aan zo’n dertig mensen, maar de Litouwse president Gitanas Nauseda had al gewaarschuwd dat het daar mogelijk niet bij blijft.

Ook in EU-verband wordt gekeken naar strafmaatregelen. Loekasjenko dreigde vorige week met tegenmaatregelen als landen sancties instellen tegen zijn regime. Hij waarschuwde dat het Europese landen verboden kan worden om doorvoerroutes te gebruiken die via zijn land lopen. Dat kan gevolgen hebben voor de handel met Rusland.