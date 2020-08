Biden: zwakke president Trump zaait chaos

President Donald Trump is een zwakke en moreel gebrekkige leider, die chaos veroorzaakt in plaats van orde op zaken te stellen in een verdeeld land. Dat zal de Democratische presidentskandidaat Joe Biden maandag zeggen tijdens een toespraak in Pittsburgh. Zijn campagneteam gaf al delen van de speech vrij.

Trump roept op Twitter geregeld op tot ‘law and order’, maar volgens Biden is hij niet staat eigen supporters die gewapend de straat opgaan in de hand te houden. De president verwijt burgemeesters van Democratische huize dat ze protesten die op geweld uitdraaien niet in de hand kunnen houden. Biden legt de schuld bij de president. “Deze president heeft lang geleden elk moreel leiderschap in dit land verspeeld. Hij kan het geweld niet stoppen, omdat hij het jarenlang heeft aangewakkerd.”

In Amerikaanse steden is het onrustig na de dood van George Floyd tijdens een arrestatie in mei in Minneapolis. Nieuwe protesten volgden nadat de politie had geschoten op een zwarte verdachte in Kenosha, in de noordelijke staat Wisconsin.