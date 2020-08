Rusland: brede vaccinatie tegen corona begint in september

Rusland begint in september met grootschalige verspreiding van het in eigen land ontwikkelde vaccin tegen het coronavirus, heeft de minister van Volksgezondheid Moerasjko maandag gezegd. Zorgmedewerkers en leraren komen als eerste in aanmerking voor vaccinatie. Voor militairen wordt de inenting verplicht.

Verder is de vaccinatie vrijwillig, benadrukte Moerasjko, maar een onderwijsvakbond is er niet gerust op. De bond is een online petitie begonnen tegen verplichte toediening van het vaccin voordat het voldoende getest is. Een laatste test met 40.000 proefpersonen is nog maar net begonnen.

Internationaal is voorzichtig gereageerd op de aankondiging dat Rusland een werkzaam vaccin heeft ontwikkeld. Wetenschappers en de Wereldgezondheidsorganisatie zeggen dat meer tests nodig zijn om aan te tonen dat het veilig is. Rusland noemde beschuldigingen dat het Russische coronavaccin onveilig is ongegrond.

In Rusland zijn bijna een miljoen besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld.