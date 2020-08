MH17-proces gaat eind september verder

De advocaten vertelden dat nu al 76 nabestaanden van de slachtoffers hebben aangegeven te willen spreken tijdens de rechtszaak. De meesten willen dat daadwerkelijk in de rechtbank doen, een aantal zou via een videoverbinding het woord willen voeren of wil vooraf een videoboodschap opnemen die tijdens het proces getoond wordt. Het zal waarschijnlijk nog wel een jaar duren voordat de rechtszaak zo ver is dat het spreekrecht op de planning staat.

Momenteel bevindt het proces zich nog in de inleidende fase. De rechtbank op Schiphol heeft zittingsblokken tot eind volgend jaar gereserveerd voor dit megaproces. Het is nog niet duidelijk wat er vanaf eind september op het programma staat.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines vertrok op 17 juli 2014 van Amsterdam naar Kuala Lumpur. De Maleisische hoofdstad werd echter nooit bereikt, boven het oosten van Oekraïne werd de Boeing 777 uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden, waaronder bijna 200 Nederlanders, kwamen om het leven.

Vier verdachten

Een door de Nederlandse justitie geleid internationaal onderzoek leidde tot de aanklacht tegen de vier verdachten. Oleg Poelatov is de enige van de vier verdachten die zich door Nederlandse advocaten laat verdedigen. De andere drie - Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko - hebben niets van zich laten horen. Poelatov woont het proces zelf niet bij.

De advocaten van Poelatov hadden de rechtbank laten weten dat ze “op betrekkelijk korte termijn” naar Rusland willen gaan om hun cliënt te bezoeken. Tot nu toe was het volgens de advocaat lastig, tot onmogelijk om Poelatov te bezoeken, in verband met de coronacrisis. “Wij hebben ons best gedaan om de afgelopen maanden naar Rusland te gaan, maar er waren geen vluchten, of deze gingen op het laatste moment niet door”, aldus Sabine ten Doesschate. Er is nu een vlucht geboekt en deze lijkt door te gaan, vertelde ze.

“Wij willen de precieze datum niet noemen, in verband met zorgwekkende berichten over geobserveerde advocaten in een andere strafzaak”, zei ze. Ze doelt daarmee op het liquidatieproces Marengo. Onlangs werd bekend dat twee advocaten in opdracht van het Openbaar Ministerie zijn gevolgd naar Dubai omdat er een tip bij justitie was binnengekomen dat zij met de toen nog voortvluchtige Ridouan Taghi hadden afgesproken. Dat bleek niet zo te zijn. Het OM gaf deze operatie pas toe nadat het na speurwerk van het AD boven tafel was gekomen. Ten Doesschate liet weten dat zij en haar collega aanwezig zijn bij de hervatting van de zaak eind september.