Held van ‘Hotel Rwanda’ aangehouden voor terrorisme

Paul Rusesabagina, de hotelmanager die tijdens de volkerenmoord in 1994 in Rwanda meer dan duizend mensen redde, is aangehouden op verdenking van terrorisme. Zijn heldendaden werden verfilmd in de voor een Oscar genomineerde film Hotel Rwanda (2004), maar nu zien de autoriteiten in Rwanda hem als een terrorist die zich schuldig heeft gemaakt aan brandstichting, ontvoering en moord.

Rusesabagina werd volgens de politie in het buitenland aangehouden. De terroristische activiteiten waar hij van verdacht wordt, zouden in 2018 hebben plaatsgevonden. Meer is daarover niet bekendgemaakt.

De voormalige hotelier woonde in België en is een uitgesproken criticus van de Rwandese president Paul Kagame, die sinds 1994 aan de macht is. Rusesabagina ziet hem als een dictator die oppositieleden zou hebben laten doden en activisten zou hebben opgepakt en gemarteld.

In 1994 slaagde Rusesabagina er als manager van Hotel des Diplomates in Kigali in bijna 1300 Tutsi’s en gematigde Hutu’s te redden uit de handen van moordlustige milities.