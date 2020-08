Verdachten schietincident Amsterdamse Rivierenbuurt langer vast

De twee mannen die vorige week zijn aangehouden voor een schietincident in de Vechtstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt blijven langer in de cel. De rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam besliste vrijdag dat ze twee weken langer vast blijven zitten, laat het Openbaar Ministerie maandag weten.

In de straat werd zowel dinsdagmiddag als in de daaropvolgende nacht geschoten. Twee mannen raakten gewond. De Amsterdammers, van wie een 21-jarige is opgepakt in Leeuwarden en een 20-jarige in Amsterdam-West, worden ervan verdacht dat ze betrokken waren bij het tweede schietincident. Ze zitten nog in beperkingen, waardoor er niet meer informatie kan worden gedeeld en ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

In de nacht van woensdag op donderdag werd in Amsterdam opnieuw een huis beschoten aan het Nieuwersluishof in de wijk Holendrecht, waar naar verluidt de moeder zou wonen van de 23-jarige Danzel S., ook wel bekend als rapper Bigidagoe, die dinsdag zou zijn neergeschoten in de Vechtstraat. De politie onderzoekt het verband tussen de schietincidenten.