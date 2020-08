Videoscherm met alternatieve MH17-theorie voor rechtbank

Voor de rechtbank op Schiphol is maandagochtend een auto met een groot videoscherm geparkeerd, waarop een boodschap met een alternatieve theorie over het neerhalen van vlucht MH17 wordt gepresenteerd. Volgens de vrouw die de auto heeft gehuurd, speelt Oekraïne een rol in de ramp, is er sprake van een doofpot en zijn er nog niet eerder gehoorde getuigen die hebben gezien dat een gevechtsvliegtuig MH17 neerschoot.