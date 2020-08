Jongeren pleiten bij Rutte voor duurzaam herstel uit coronacrisis

Duurzaamheid moet centraal staan bij het economische herstel na de coronacrisis en de virusuitbraak mag er niet toe leiden dat de overstap op schone energie vertraging oploopt. Met die boodschap gaan vertegenwoordigers van diverse jongerenorganisaties dinsdag in het Catshuis in gesprek met premier Mark Rutte. Ook de ministers Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) sluiten aan bij het gesprek.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb), de Jonge Klimaatbeweging, NJR en andere jongerenorganisaties hebben zich verenigd in Denktank-Y. Onder die noemer dragen ze oplossingen aan voor de klimaatcrisis, maar bijvoorbeeld ook voor de woningnood onder jongeren.

Concreet vinden de jongeren dat het kabinet de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) van een prijskaartje moet voorzien. De huidige plannen voor een CO2-heffing gaan hen bij lange na niet ver genoeg. "De heffing van het kabinet gaat alleen gelden voor een deel van de industrie en zal pas vanaf 2024 echt effectief zijn. Dat is te weinig, te laat", vindt voorzitter Werner Schouten van de Jonge Kimaatbeweging. Volgens Denktank-Y is een "economiebrede" CO2-heffing veel effectiever en eerlijker.

Op het terrein van de woningmarkt doen de organisaties ook voorstellen. Een van hun wensen is dat huisjesmelkers die "belachelijk hoge huurprijzen" vragen harder worden aangepakt. "In tijden van een wooncrisis kunnen we niet maken dat ze vrij spel krijgen om roekeloze huurprijzen te vragen", vindt voorzitter Lyle Muns van de LSVb.