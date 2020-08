EU sluit met 400 miljoen euro aan bij wereldwijd coronaverband

De EU sluit zich aan bij het internationale initiatief onder de regie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de ontwikkeling van medicijnen en vaccins tegen Covid-19 te versnellen en voor iedereen ter wereld toegankelijk te maken. De Europese Commissie stelt 400 miljoen euro voor het COVAX geheten samenwerkingsverband beschikbaar via garanties, maakte commissievoorzitter Ursula von der Leyen in Brussel bekend.