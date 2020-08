Eerste vlucht van Israël naar Emiraten

Voor het eerst maakt een Israëlisch verkeersvliegtuig officieel een vlucht van Tel Aviv naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Aan boord zijn Israëlische en Amerikaanse functionarissen die in Abu Dhabi willen praten over het aanknopen van meer betrekkingen tussen Israël en de VAE. Afgelopen weekend beëindigde de president van de VAE en emir van Abu Dhabi, Khalifa bin Zayed al-Nayhyan, de boycot tegen Israël per decreet. Hij heeft recent al diplomatieke banden aangeknoopt met Israël dat de emiraten daarmee officieel erkennen.