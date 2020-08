Advocaten Poelatov ‘binnen afzienbare tijd’ naar Rusland

De advocaten van Oleg Poelatov, verdacht van het neerhalen van vlucht MH17, verwachten “op betrekkelijk korte termijn” naar Rusland te kunnen gaan om hun cliënt te bezoeken. Dat zei advocaat Sabine ten Doesschate maandag bij de hervatting van de grote strafzaak in de rechtbank op Schiphol over de vliegramp zes jaar geleden.

Tot nu toe was het lastig, tot onmogelijk om Poelatov te bezoeken, in verband met de coronacrisis. “Wij hebben ons best gedaan om de afgelopen maanden naar Rusland te gaan, maar er waren geen vluchten, of deze gingen op het laatste moment niet door”, aldus Ten Doesschate. Er is nu een vlucht geboekt en deze lijkt door te gaan, vertelde ze.

“Wij willen de precieze datum niet noemen, in verband met zorgwekkende berichten over geobserveerde advocaten in een andere strafzaak”, zei ze. Ze doelt daarmee op het liquidatieproces Marengo. Onlangs werd bekend dat twee advocaten in opdracht van het Openbaar Ministerie zijn gevolgd naar Dubai omdat er een tip bij justitie was binnengekomen dat zij met de toen nog voortvluchtige Ridouan Taghi hadden afgesproken. Dat bleek niet zo te zijn. Het OM gaf deze operatie pas toe nadat het na speurwerk van het AD boven tafel was gekomen.

Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 neergehaald boven het oosten van Oekraïne. Er staan vier mannen terecht. Alleen de Rus Poelatov laat zich vertegenwoordigen door advocaten, de andere drie hebben niets laten horen. Het gaat om Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko.