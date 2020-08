Philips zakt in hogere AEX

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst geopend na de verliesbeurt op vrijdag. Ook de andere Europese beurzen begonnen hoger. Beleggers trokken zich op aan de aanhoudende opmars op Wall Street, waar de beursgraadmeters afstevenen op de beste beursmaand augustus in decennia. Op het Damrak werd Philips lager gezet na het schrappen van een deel van een grote Amerikaanse order voor beademingsapparaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,8 procent in de plus op 560,98 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 814,74 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,9 procent. In Londen hadden beleggers een vrije dag.

Philips zakte ruim 2 procent bij de Amsterdamse hoofdfondsen. De Verenigde Staten schrappen een groot deel van een eerdere bestelling voor 43.000 beademingsapparaten van het zorgtechnologieconcern door het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid. Philips levert nu in totaal 12.300 van die apparaten. De rest van het contract komt te vervallen. Philips zegt dat het terugtrekken van de Amerikaanse order de financiële prestaties dit jaar zal raken.