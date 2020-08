Veel thuiswerkers willen na corona niet altijd meer naar kantoor

De meeste mensen die tijdens de coronacrisis vanuit huis zijn gaan werken, zijn daar tevreden over. Tussen de 40 en 60 procent verwacht ook op de langere termijn, nadat de crisis is bezworen, vaker thuis te werken dan voor de virusuitbraak. Die conclusie trekt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) uit een analyse van diverse onderzoeken naar thuiswerken in tijden van corona en data die het instituut zelf heeft verzameld.