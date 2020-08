Bijna 1,3 miljoen mensen zagen Verstappen derde worden

Bijna 1,3 miljoen mensen zagen zondagmiddag via Ziggo hoe Max Verstappen op het Circuit van Spa-Francorchamps op de derde plek eindige. De Brit Lewis Hamilton ging er met de winst vandoor. Daarmee was de Formule 1 zondag het best bekeken programma na het NOS Journaal van acht uur en Studio Sport, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.