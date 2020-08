Zaev herkozen als premier van Noord-Macedonië

Het Noord-Macedonische parlement heeft in de nacht van zondag op maandag de sociaaldemocraat Zoran Zaev herkozen als minister-president. Zaev regeert met een coalitie bestaande uit de sociaaldemocratische SDSM en partijen die de Albanese minderheid vertegenwoordigen. Zijn kabinet bestaat uit vier vicepremiers en 15 ministers. In het regeerakkoord is vastgelegd dat een Albanees de laatste honderd dagen van de nieuwe zittingsperiode voor het eerst de functie van premier overneemt.