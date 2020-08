Biden: Trump moet iedere vorm van geweld veroordelen

In het verhitte klimaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft de Democratische presidentskandidaat Joe Biden zittend president Donald Trump opgeroepen geweld vanuit elke politieke richting te veroordelen. “We moeten geen land worden dat met zichzelf in oorlog is”, zei Biden zondag.

Burgemeester Ted Wheeler van Portland, die tijdens wekenlange protesten voortdurend werd bekritiseerd door Trump, viel de president met harde woorden aan. “Jij hebt haat en verdeeldheid gecreëerd’, zei hij tijdens een persconferentie. “Wat Amerika nodig heeft, is dat jij wordt tegengehouden.”

Trump reageerde een paar minuten later en beschreef Wheeler als “gek” en “dwaas” in een reeks tweets. “Kracht is de enige manier om geweld te stoppen in de door Democraten geleide steden met hoge criminaliteitscijfers.”