Libanese president Aoun pleit voor seculiere staat

De Libanese president Michel Aoun heeft een pleidooi gehouden voor de afkondiging van een “seculiere staat”. Dat is volgens hem de enige manier om “pluralisme te beschermen en te behouden” en eenheid te creëren.

De 85-jarige Aoun zei dat zondag in een tv-toespraak ter gelegenheid van het aanstaande eeuwfeest van Libanon. Het land zucht al tijden onder een ongekende economische crisis en raakte onlangs verlamd door de verwoestende explosie in de haven van hoofdstad Beiroet. “De jeugd van Libanon roept om verandering, voor hen en voor hun toekomst “, aldus de president, van wie lang gezegd werd dat hij het contact met de jeugd volledig kwijt was.

“Ik zeg ja, de tijd is rijp. Er is noodzaak het systeem aan te passen en te ontwikkelen”, voegde Aoun eraan toe. Hij beloofde zich sterk te maken voor de dialoog met onder anderen de religieuze machthebbers en politieke leiders voor het vinden van een “formule die wordt geaccepteerd door iedereen” en die wordt opgenomen in de grondwet.