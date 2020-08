Plotselinge toename coronabesmettingen in VK

De gezondheidsautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk hebben zondag een onverwacht sterke stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen gemeld. Er kwamen in 24 uur tijd liefst 1715 bewezen infectiegevallen bij. De laatste keer dat er meer werden geconstateerd was op 4 juni. Tot dusver zijn in het VK 41.499 mensen overleden aan Covid-19.