Ischa den Blanken en Joost Schulte winnaars NTR Podcastprijs

Den Blanken won met sounddesigner Bastiaan Benjamin en producer Max Ligtenberg met zijn podcast 'Danny | Jenny'. Het verhaal gaat over een jongen en een meisje die elkaar tijdens een nachtje stappen ontmoeten.

Historicus Joost Schulte, die ook dj is bij 3FM, won de prijs voor de podcastserie "Het GeschiedLied". In GeschiedLied gebruikt Schulte muziek om historische verhalen te vertellen. De maker zoomt steeds in op één liedje dat over een historische gebeurtenis gaat.

Het was zondag de 30e keer dat de NTR de aanmoedigingsprijs voor aankomende podcast- en radiomakers uitreikte. De omroep wil met deze prijs een podium bieden voor aankomende podcastmakers en luisteraars kennis laten maken met hun werk. De podcasts zijn te beluisteren via iTunes en te vinden via de Facebookpagina van de NTR Podcastprijs.