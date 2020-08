Oppositie in Venezuela blijft verdeeld

Oppositieleiders in Venezuela hebben met elkaar gesproken, maar zijn niet op één lijn gekomen voor een strategie tegen het autoritaire bewind van president Nicolás Maduro. Oppositieleider Marina Corina Machado zei dat het gesprek met de bekendste figuur van de oppositie tegen Maduro, Juan Guaidó, geen eensgezindheid heeft opgeleverd. Ze bekritiseerde Guaidó in een brief over zijn optreden in binnen- en buitenland en zei dat hij de taak die het volk hem heeft gegeven klaarblijkelijk niet kan volbrengen.

Guaidó werd begin 2019 in het parlement tot voorzitter gekozen en hij werd korte tijd later door tientallen landen, inclusief Nederland, erkend als interim-president. Hij werd zo het gezicht van de oppositie.

Maduro heeft het gekozen parlement op een zijspoor gezet, omdat hij daar geen meerderheid heeft. Hij heeft ‘een volksvertegenwoordiging’ van eigen aanhangers gecreëerd. Maduro werd in mei 2018 herkozen als president in omstreden verkiezingen die de oppositie heeft geboycot. Ondanks de tekorten, ook aan eerste levensbehoeften, en de vlucht van miljoenen Venezolanen naar het buitenland zit Maduro nog steeds in het zadel.

Hij krijgt steun van hoge militairen en andere figuren in zijn entourage die geld verdienen door natuurlijke rijkdommen van het land voor eigen rekening te verkopen of door drugshandel. Maduro erfde in 2013 het olierijke land van de links-populistische en populaire voorganger Hugo Chávez (1954-2013). Lagere olieprijzen en decennia van wanbeleid hebben het land volkomen geruïneerd. De olieproductie ligt al jaren vrijwel stil.