Loekasjenko gaat snel naar Moskou om Poetin te spreken

De Wit-Russische president Loekasjenko gaat in de komende weken op bezoek bij zijn Russische ambtgenoot Poetin. Ze hebben dit in een telefoongesprek zondag afgesproken. Het Kremlin meldde dat de twee zondag ook de bilaterale betrekkingen hebben doorgenomen.

Rusland heeft Loekasjenko na zijn overwinning in de presidentsverkiezingen van 9 augustus gefeliciteerd. De uitslag dat hij met 80 procent van de stemmen weer is herkozen, wordt in binnen- en buitenland niet geloofwaardig geacht. Ook Russische staatsmedia hebben er twijfels over geuit. Het Kremlin heeft het buurland steun toegezegd en Loekasjenko heeft Poetin al eerder om hulp gevraagd. Loekasjenko vervolgt de oppositie tegen zijn bewind hard en en poogt de massale protesten in de kiem te smoren.

Loekasjenko is zondag 66 jaar oud geworden. Hij heeft eerder gezegd dat hij zijn verjaardag nooit viert en dat iedereen dat weet. Niemand feliciteert hem dan ook volgens Loekasjenko. Er was eerder ook verwarring over de exacte datum. Loekasjenko heeft een zoon, Nikolaj, die op 31 augustus is geboren. De regering heeft ooit op de website de geboortedag van de president naar de 31e verschoven. Destijds werd gemeld dat Loekasjenko’s moeder in de avond van 30 augustus 1954 naar het ziekenhuis was gegaan, maar pas in de volgende nacht was bevallen.