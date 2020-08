Omstreden nieuwe topman Noors staatsfonds begint aan klus

Nicolai Tangen begint deze week aan zijn nieuwe klus als topman van het Noorse staatsfonds. Over zijn aanstelling is veel te doen geweest. Hij heeft zich er er nu bij neergelegd dat hij niet populair zal zijn, zo zei hij in een reactie op alle commotie.

Tangen is de opvolger van Yngve Slyngstad, die ruim twaalf jaar aan de leiding stond van het concern. Hij komt op 1 september aan het roer te staan van het grootste soevereine investeringsfonds in de wereld. Daarvoor was het wel nodig dat Tangen op het laatste moment zijn belang in het door hem opgerichte hedgefonds AKO Capital opgaf. Vanuit de Noorse politiek was er vrees voor belangenverstrengeling.

Niet alleen vanuit de politiek was er kritiek op zijn aanstelling, ook vakbondsleiders en academici spraken zich uit tegen zijn benoeming. Het geklaag ging over zijn leven in Londen als een gevestigde hedgefondsmanager en zijn enorme persoonlijke rijkdom. Ook zouden Noren zich niet met hem kunnen identificeren. Verder maakte zijn jetset-bestaan hem een makkelijk doelwit.

Tangen, wiens vermogen wordt geschat op 793 miljoen dollar, zegt dat hij misschien niet zou hebben gesolliciteerd als hij had geweten wat hij nu weet. Hij raakte uit de gratie in Noorwegen nadat hij een oude maissilo in Kristiansand, de plaats waar hij opgroeide, wilde herbouwen voor zijn kunstcollectie. Tangen wist miljoenen aan subsidies binnen te slepen. Dat ging volgens de gemeenschap niet volgens de regels.

“Maar je moet ermee om kunnen gaan”, zo reageerde hij op alle kritiek. Hij zegt ook geen seconde te hebben overwogen om de handdoek in de ring te gooien.