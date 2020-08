‘Herfst wordt natter dan normaal’

Nederland krijgt in de herfst waarschijnlijk een breed palet aan weertypen te zien. September wordt, zoals het er nu naar uitziet, een relatief droge maand. Nazomerweer is niet uitgesloten: de kans daarop is volgens het weerbureau zelfs groter dan normaal. Toch blijft het niet helemaal droog. Er zullen in september ook koelere dagen met buien voorkomen.

Voor oktober en november voorzien de weermodellen nat en van tijd tot tijd onstuimig weer. Oktober wordt, net als vorig jaar, de natste maand van de herfst. Richting de winter, eind november en in december, keert droog weer terug. De kans op nachtvorst neemt dan toe.

De weersvoorspelling voor de herfst is dit seizoen onzekerder dan normaal, benadrukt Weeronline. Er zijn ook weermodellen die uitgaan van een droge en zonnige oktober. November zou dan juist een natte maand worden. “Hoe snel de herfst losbarst na een vrij droge en warme septembermaand is dus nog even afwachten”, aldus Weeronline.