Trump bezoekt door orkaan Laura getroffen gebied

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag een bezoek gebracht aan het gebied aan de Golf van Mexico dat het zwaarst is getroffen door de orkaan Laura. In Lake Charles in de staat Louisiana liet hij zich op de hoogte brengen van de reddingsoperaties. Trump inspecteerde onder meer een depot voor hulpgoederen en kreeg een indruk van de aangerichte schade in een straat vol omgewaaide bomen.