Tegenstanders Netanyahu volharden in hun strijd

De tegenstanders van Benjamin Netanyahu volharden in hun strijd de conservatieve premier van Israël tot aftreden te dwingen. Zaterdag gingen in heel het land opnieuw duizenden mensen de straat op om te demonstreren. Alleen al in Jeruzalem waren dat er volgens de politie meer dan 10.000.

In Tel Aviv blokkeerden betogers verscheidene straten in de buurt van het centrale Rabin-plein. Ook uitten veel activisten weer hun ongenoegen op bruggen over snelwegen en drukke kruispunten.

Boze Israëliërs protesteren al weken tegen de persoon Netanyahu en zijn beleid. De premier moet zich bij de rechter verantwoorden in een corruptieproces. Hij is aangeklaagd wegens fraude, kwade trouw en omkoping. Netanyahu ligt ook onder vuur wegens zijn aanpak van de coronacrisis. Critici verwijten hem te snelle versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het virus. Bovendien is de werkloosheid opgelopen tot boven de 20 procent.