Schaakrubriek: De match van de eeuw

Vijftig jaar geleden was dus de match van de eeuw, USSR tegen de rest. Maar 50 jaar terug werd ook Oegstgeest wereldberoemd doordat het Leidsch Schaakgenootschap ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan een vierkamp organiseerde met een haast onwaarschijnlijke bezetting: wereldkampioen Spassky, ex-wereldkampioen Botwinnik, the best of the West Larsen en Donner. Daarover is een kostelijk boekje verschenen en dat woord kostelijk gebruiken we omdat er ook interviews instaan die Godfried Bomans de spelers afnam voor de NCRV-televisie, kom daar nu eens om.