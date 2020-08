Enkele honderden demonstranten tegen mondkapjes in Parijs

Tussen de tweehonderd en driehonderd personen zijn zaterdag in Parijs bijeengekomen om te demonstreren tegen de verplichting een mondkapje te dragen. Het was een van de eerste acties van deze aard in Frankrijk. Afgezien van de kreten “vrijheid, vrijheid” bleef het volgens een verslaggever van persbureau AFP rustig.

De betogers verzamelden zich op het Place de la Nation, in het oosten van Parijs. Ze beschuldigden de Franse regering van het “manipuleren van de mensen door hun angst aan te jagen” en in verscheidene grote steden te bevelen mond en neus te bedekken “zonder enige wetenschappelijke rechtvaardiging”.

Het ging zaterdag in de hoofdstad om een eerste, voorzichtige mobilisatie van tegenstanders van mondkapjes. In Frankrijk lukt het hun vooralsnog niet uit de schaduw te treden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland. In Berlijn waren duizenden mensen op de been voor een vergelijkbare corona-manifestatie.

De activisten in Parijs waren al snel omsingeld door tientallen politieagenten, van wie enkelen boetes van 135 euro uitdeelden wegens het niet dragen van een mondkapje. “Mensen willen geen masker, ze dragen er alleen een omdat ze bang zijn voor een boete”, zei een van de betogers onder luid applaus in de microfoon.