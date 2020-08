Kapperszaak in Amsterdam beschoten

Een kapperszaak aan de Slotermeerlaan in Amsterdam Nieuw-West is in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten. Er zijn geen gewonden gevallen.

Er is volgens de politie rond 04.15 uur vijf keer op het pand geschoten. De technische recherche heeft sporenonderzoek gedaan en in de buurt is met een aantal getuigen gesproken. Die verklaarden na het incident twee mannen op een motorscooter te hebben zien wegrijden in de richting van de Jan de Louterstraat.

De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart naar de aanleiding en achtergrond van de beschieting. Naast gesprekken met de eigenaar en getuigen worden camerabeelden bekeken.

De Amsterdamse zender AT5 meldde vrijdagmorgen dat er in de nacht van donderdag op vrijdag bij dezelfde kapperszaak een explosie had plaatsgevonden. Daarbij raakte een ruit van de zaak beschadigd.

Omwonenden hoorden volgens AT5 ook toen rond hetzelfde tijdstip (04.15 uur) meerdere knallen, waarna ze de politie waarschuwden. Agenten die ter plaatse kwamen, hebben twee verdachten zien wegrennen. Van hen ontbreekt ieder spoor.

Of beide voorvallen iets met elkaar te maken hebben, is nog onbekend.