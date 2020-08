Politie Berlijn gaat betoging beëindigen

De politie in Berlijn heeft via internet en met luidsprekers zaterdagmiddag opgeroepen de betoging tegen de coronamaatregelen te stoppen. De deelnemers houden zich volgens de politie niet aan de beperkingen vanwege het virus. De demonstranten negeerden oproepen van de politie om de gepaste afstand in acht te nemen. Toen daarna ook de plicht om een mondkapje te dragen niet werd opgevolgd, besloot de politie een einde te maken aan de demonstratie.

Agenten versperren in de Friedrichstrasse tienduizenden betogers de weg. Zij willen naar de Brandenburger Tor, die het epicentrum van de grote betoging is. Vandaar willen de demonstranten in westelijke richting door het park Grosser Tiergarten trekken. De betogers in de Friedrichstrasse is opgeroepen op de grond te gaan zitten volgens Duitse media.