Door corona konden veel minder kankerdiagnoses worden gesteld

In Nederland zijn 5000 kankerdiagnoses minder gesteld dan in de voorgaande tien jaren gemiddeld het geval was. Dat komt omdat patiënten sinds dit voorjaar de zorg meden uit angst voor corona en omdat vanwege de virusuitbraak veel reguliere zorg niet beschikbaar was. De NOS bericht hier zaterdag over op basis van cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).