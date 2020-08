Oproep tot grote betoging van vrouwen tegen Loekasjenko

De oppositie tegen de autoritaire Wit-Russische president Loekasjenko heeft opgeroepen tot een groot protest van vrouwen tegen “de laatste dictator van Europa”. Er is een demonstratieverbod, maar volgens Loekasjenko’s tegenstanders moet er zaterdag “een grote parade komen van de vrouwelijke vredestroepen”.

De oppositieleider die naar Litouwen is uitgeweken is de 37-jarige vrouw Svetlana Tichanovskaja. Zij zou de verkiezingen van 9 augustus hebben gewonnen en niet Loekasjenko die zegt dat hij is herkozen met 80 procent van de stemmen. Hij regeert sinds 1994.

De vrouwen willen demonstreren voor vrijlating van politieke gevangenen, voor nieuwe verkiezingen en voor vervolging van de verantwoordelijken voor het politiegeweld tegen demonstranten.