Al duizenden betogers bij Brandenburger Tor voor coronaprotest

Al enkele duizenden mensen hebben zich volgens plaatselijke media bij de Berlijnse Brandenburger Tor verzameld om te betogen tegen de coronamaatregelen in de bondsrepubliek. Het moet de voorhoede worden van een grote protestmars tegen de ingrijpende coronamaatregelen die in Duitsland door de overheden worden genomen. Het is weer een initiatief van de in Stuttgart opgerichte actiegroep Querdenken 711 (Dwarsdenken 711). Die organiseert via internet in heel Duitsland betogingen tegen de maatregelen die de groep als strijdig met de grondwet bestempelt.