Regime Venezuela laat opposant ‘vrij’ en zet hem onder huisarrest

Een tegenstander van het autoritaire bewind van de Venezolaanse president Nicolás Maduro, parlementariër Juan Requesens, is uit de gevangenis vrijgelaten en onder huisarrest geplaatst. Requesens zat twee jaar lang in ‘El Helicoide’, in Caracas, het beruchte hoofdkwartier van de geheime dienst. Het architectonisch bijzondere pand werd ooit gebouwd voor appartementen, kantoren en winkels, maar werd voor die functies nooit helemaal afgebouwd. In 1975 nam de staat het leegstaande complex over. Tien jaar later betrok de geheime dienst El Helicoide in het pand. Het is volgens mensenrechtenorganisaties een centrum waar gefolterd wordt.