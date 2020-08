‘Slimste’ Astrid Kersseboom verslaat ook het Journaal

De finale van De Slimste Mens (NPO 2) trok gemiddeld 2.067.000 kijkers, meer dan enig ander programma op vrijdagavond en een record voor de quiz van KRO-NCRV. Het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1, dat vaak aanvoerder is van de kijkcijferlijst, staat met ruim 1,9 miljoen kijkers op de tweede plaats in de top 25 van de Stichting KijkOnderzoek (SKO). The Voice Senior The Blind Auditions (RTL 4) eindigde op plaats 3 met bijna 1,4 miljoen tv-kijkers.

Kersseboom versloeg in de finale van De Slimste Mens haar mede-finalisten, operazangeres Francis van Broekhuizen en sportverslaggever Jeroen Grueter. Ze volgt RTL-verslaggever Marieke van de Zilver op, die de voorjaarseditie van het populaire spel won.

De Slimste Mens, gepresenteerd door NPO-veteraan Phillip Freriks, is al jaren een van de best bekeken programma’s op de Nederlandse televisie. De halve finale vestigde donderdagavond ook al een kijkcijferrecord: nog nooit keken 1,985 miljoen mensen op de avond zelf naar een aflevering van de quiz. Daar komen mensen die naar de herhaling kijken nog bij.