Rechter trekt arrestatiebevel Jacob Blake in

De door de Amerikaanse politie neergeschoten Jacob Blake ligt niet meer vastgeboeid op zijn ziekenhuisbed. Het arrestatiebevel dat tegen hem was uitgevaardigd is vrijdag door de rechter nietig verklaard.

Daarop mocht Blake zijn handboeien afdoen en zijn de agenten die zijn kamer bewaakten weggestuurd, maakte zijn advocaat bekend. Het arrestatiebevel was al voor de schietpartij uitgevaardigd vanwege drie aanklachten tegen hem voor huiselijk geweld.

Eerder op vrijdag beklaagde de familie van Blake zich op CNN over de manier waarop hij wordt behandeld. “Hij is verlamd, kan niet lopen en ze hebben hem geboeid in bed. Waarom?”, vroeg een oom zich af.

Demonstraties

Blake ligt al dagen in het ziekenhuis. Hij raakte zwaargewond toen de politie hem zeven keer in de rug schoot in de stad Kenosha. Dat leidde tot grote verontwaardiging, demonstraties en rellen. In de VS wordt al maanden op grote schaal gedemonstreerd tegen wat betogers zien als excessief politiegeweld tegen zwarte Amerikanen, zoals Blake.

Het is nog onduidelijk waarom de politie het vuur opende op de 29-jarige man, die in een ziekenhuis ligt in Wauwatosa.