Casino- en hotelconcern MGM Resorts ontslaat 18.000 werknemers

Het bedrijf wordt net als tal van bedrijven in de reiswereld hard geraakt door de crisis. MGM zag zich in maart gedwongen om al zijn casino’s te sluiten en ongeveer 62.000 werknemers in de Verenigde Staten naar huis te sturen. Later werden tienduizenden mensen weer terug in dienst genomen toen veel casino’s weer open konden na een versoepeling van de plaatselijke coronamaatregelen.

De 18.000 mensen die nu worden ontslagen, komen volgens topman Bill Hornbuckle nog op een speciale terugroeplijst te staan. Als het bedrijf volgend jaar weer meer mensen zou kunnen aannemen, dan staan ze vooraan in de rij en krijgen ze bovendien hun opgebouwde anciënniteit en andere voordelen weer terug.