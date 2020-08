Cultuursector blij met coronasteun, maar juicht niet te vroeg

"Tevreden is niet het juiste woord, er is zoveel schade", vindt Boris van der Ham van de Vereniging van Vrije Theaterproducenten. Die organisatie vertegenwoordigt 29 theater- en muziekproducenten. "De steun en aandacht blijft nodig", maar volgens Van der Ham is het voor veel bedrijven al te laat. "Zeker aan het begin was er veel onduidelijkheid, omdat de meeste banen niet in het gesubsidieerde deel van die sector zitten. Voor sommigen producenten is het te laat, er zijn al veel ontslagen gevallen. Alle zekerheid die de overheid nu kan bieden is mooi meegenomen."

Willem Westerman van de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) noemt de steun een "goede invulling van wat de branche gevraagd heeft". Bij de VVEM zijn onder andere de Gelredome, de Johan Cruijff ArenA, de Ziggo Dome en Ahoy aangesloten. "Of het op tijd is, zal de tijd uitwijzen. Voor sommigen is het net op tijd, voor anderen net te laat", aldus Westerman. "We zijn blij dat er iets gedaan wordt, maar nog niet iedereen heeft de juiste steun gekregen. Daar moet verandering in komen."

Volgens Esther den Breejen van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) komt het besluit van het kabinet net op tijd. Onder de VSCD vallen onder andere het DeLaMar Theater, het Koninklijk Concertgebouw en Internationaal Theater Amsterdam. "Het kabinet erkent met deze ruime steun wat cultuur voor het land betekent: het bieden van ontspanning, verbeelding, troost en bezieling. Dit is juist in deze moeilijke tijden hard nodig", zegt Den Breejen. "Dat de verdeling van de 150 miljoen euro via de gemeenten gaat verlopen, is goed nieuws want zij kennen de lokale culturele infrastructuur het beste."